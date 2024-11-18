В Одессе прозвучал взрыв: подробности атаки 18 ноября

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11:55 . Мониторинговые каналы сообщали об активности пусковых установок баллистических ракет в Крыму. А уже в 11:59 одесситы услышали мощный взрыв.

Предварительно, был Одессу атаковали баллистикой с кассетным зарядом.

Угроза пусков баллистических ракет из Крыма до сих пор продолжается.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!», — пишет официальный телеграм-канал мэрии.

Как сообщает телеграм-канал » Николаевский Ванек», информации о повторных выходах пока нет. Но угроза баллистики актуальна

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что в Одессе до сих пор не могут наладить борьбу с разведывательными дронами россиян. Хотя именно они наводят ракеты на цели.

«По Одессе очередной прилёт. С утра по городу работал разведывательный дрон, через пару часов прилёт. Всё без перемен», — написал он в своем блоге.