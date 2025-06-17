Ключевые моменты:
- В результате сегодняшней атаки в Одессе повреждено более 50 домов;
- В помощи нуждаются жильцы около 400 одесских квартир;
- Ликвидация последствий одной из наиболее массированных атак на Одессу продолжается;
- На месте работает оперативный штаб.
По данным Одесского горсовета, в результате вражеской атаки в Одессе повреждено более 50 домов, в пяти из них разрушения довольно существенные.
Предварительно, в помощи нуждаются жители около 400 квартир.
Количество разбитых окон достигает 900, а также повреждено 100 балконных блоков. Разрушены около 13 тысяч квадратных метров кровли.
В настоящее время работники ЖКС «Фонтанский» и «Пересыпский» помогают жителям закрывать окна пленкой.
На месте одной из самых масштабных атак на центр города продолжает работу оперативный штаб районной администрации.
Напомним, ранним утром вторника, 17 июня 2025 года, враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Погибла женщина, пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина.
В результате утреннего обстрела Одессы полностью разрушен детский инклюзивный центр в исторической части города. Также от обстрела пострадали расположенные рядом детский сад, инфекционная больница и педуниверситет.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета