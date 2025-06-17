Ключевые моменты

В ночь на 17 июня враг атаковал Украину более 440 дронами и 47 ракетами;

В Киеве ракета ударила по многоэтажке, продолжается разбор завалов;

В столице известно о гибели 14 человек, более 100 пострадавших;

В Одессе спасатели продолжает разбор завалов. Обнаружено тело погибшей женщины. Уже известно о 17 пострадавших;

На фронте зафиксировано 186 боевых столкновений;

На утро 17 июня уничтожено еще более 1000 оккупантов.

Обезврежено 428 из 472 средств воздушного нападения

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью РФ атаковала Украину:

440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,

16 крылатыми ракетами Х-101,

4 крылатыми ракетами «Калибр»,

9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69,

1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Противовоздушной обороной обезврежено:

239 вражеских БпЛА,

2 аэробаллистические Х-47 М2 «Кинжал»,

15 крылатых ракет Х-101,

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69,

1 противорадиолокационная ракета Х-31П.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

В Киеве растет количество пострадавших

В результате ракетно-дроновой атаки на Киев уже точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 — госпитализированы.

На местах еще продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. К сожалению, число пострадавших может расти.

По погибшим — по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в частности на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе.

О последствия атаки на Одессу читайте здесь:

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых атак.

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Багатир, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили: