Ключевые моменты
- В ночь на 17 июня враг атаковал Украину более 440 дронами и 47 ракетами;
- В Киеве ракета ударила по многоэтажке, продолжается разбор завалов;
- В столице известно о гибели 14 человек, более 100 пострадавших;
- В Одессе спасатели продолжает разбор завалов. Обнаружено тело погибшей женщины. Уже известно о 17 пострадавших;
- На фронте зафиксировано 186 боевых столкновений;
- На утро 17 июня уничтожено еще более 1000 оккупантов.
Обезврежено 428 из 472 средств воздушного нападения
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью РФ атаковала Украину:
- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,
- 16 крылатыми ракетами Х-101,
- 4 крылатыми ракетами «Калибр»,
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69,
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Противовоздушной обороной обезврежено:
- 239 вражеских БпЛА,
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 «Кинжал»,
- 15 крылатых ракет Х-101,
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69,
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.
В Киеве растет количество пострадавших
В результате ракетно-дроновой атаки на Киев уже точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 — госпитализированы.
На местах еще продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. К сожалению, число пострадавших может расти.
По погибшим — по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в частности на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе.
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О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых атак.
На Краматорском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.
На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Багатир, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один другой важный объект противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 3 боевых бронированных машины,
- 20 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 177 БПлА,
- 79 единиц автомобильной техники .