Ключевые моменты

В результате ночной атаки пострадало одно из старейших лечебных учреждений в Одессе — городская инфекционная больница;

В педуниверситете Ушинского пострадал корпус художественно-графического факультета.

В «инфекционке» выбиты окна и двери

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, всего выбито более 100 окон и двери в четырех корпусах.

В мэрии отметили, что на территории больницы находится памятник архитектуры и истории Национального значения, где работал профессор Пирогов.

Городские службы уже работают над ликвидацией последствий.

Отмечается, что новые корпуса больницы работают в штатном режиме.

Напомним, в одесской инфекционке продолжает масштабная поэтапная реконструкция, которая была начата десять лет назад. В рамках последнего пакета проектов Программы по восстановлению Украины согласован капитальный ремонт двух корпусов городской инфекционной больницы.

В частности, начаты ремонтно-реставрационные работы в Валиховском корпусе, который является памятником архитектуры. Именно этот корпус больше всего пострадал от сегодняшней атаки.

В педуниверситете пострадал корпус художественно-графического факультета

Как сообщил ректор Университета Ушинского Андрей Красножон, в корпусе повреждены учебные аудитории, мастерские.

“Как раз сегодня здесь должны были пройти экзамены. График учебного процесса временно изменен. Восстановительные работы начнутся вскоре”, — отметил он.

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