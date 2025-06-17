Ключевые моменты

Ранним утром 17 июня 2025 года Россия атаковала Одессу десятками ударных беспилотников. Больше всего пострадал исторический центр . Известно об одной погибшей и 17 раненых.

В городе разрушены жилые дома, детский инклюзивный центр, повреждены инфекционная больница и педагогический университет.

Спасательная служба и коммунальщики продолжают разбирать завалы, надеясь найти там людей.

В Одессе под завалами ищут людей

Как передаёт с места происшествия фотокорреспондент «Одесской жизни», работы по поиску людей под завалами продолжаются. Их проводят сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при поддержке городских спасателей.

В поисках также участвуют специально обученные служебные собаки.

По состоянию на 12:00 известно об одной погибшей одесситке. Всего пострадали 17 человек, среди них беременная женщина и 17-летняя девушка.

Ещё фото последствий удара российских дронов. Разрушены десятки зданий:

Ранее мы сообщали, что в Одессе от обстрела пострадали инфекционная больница и педуниверситет.

Среди целей российских агрессоров также оказались детский реабилитационный центр и детский сад: Это была гордость Одессы: российский дрон уничтожил детский инклюзивный центр (ОБНОВЛЕНО).

В это же утро серьёзно пострадал и Киев. В столице после попадания российской ракеты обрушился фрагмент многоэтажного дома. Уже известно о 15 погибших. Под завалами могут оставаться люди.

Фото Игоря Казанжи