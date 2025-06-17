Ключевые моменты

В штабе принимают заявление на оформление материальной помощи по Городской целевой программе;

Консультируют по пакету документов для оформления компенсации по программе еВідновлення.

О работе оперативного штаба

Штаб развернут по адресу: ул. Новосельского,19/ул. Павла Зеленого (бывш. Коблевская). Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по Городской целевой программе «Незламна Одеса», предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления компенсации по программе еВідновлення.

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб, или звонить в Приморскую районную администрацию на горячую линию 066-73-69-501.

Как сообщалось, рано утром 17 июня Российская Федерация атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Одессе главной целью агрессоров стал центр города. Разрушены и повреждены множество домов, пострадали люди. К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины.

Среди целей врага оказались детский инклюзивный центр, где проводили реабилитацию детей с особыми потребностями и детский сад. Центр полностью разрушен.