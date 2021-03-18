Депутаты против парка и за новую транспортную модель: что происходило в Одессе 17 марта

В среду, 17 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях в Одессе и Одесской области.

На сессии Одесского городского совета рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточное количество голосов.

Грядет реставрация трех исторических домов на улице Маразлиевской.

В Одессе разработают новую транспортную модель города.

В Одессе полностью закрывают для пешеходов аварийный Ивановский мост и ограничивают проезд по нему транспорта.

Работы по капремонту и расширению моста через Хаджибейский лиман подходят к концу, а движение по всем полосам могут открыть уже в середине апреля.

Авиакомпания Czech Airlines возобновляет пассажирские рейсы в Одессу.