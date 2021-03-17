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Достояние по-одесски: на Маразлиевской грядет реставрация трех исторических домов (фото)

Достояние по-одесски: на Маразлиевской грядет реставрация трех исторических домов (фото)

Дома одесской улицы Маразлиевской – настоящее достояние города. О каждом из них можно рассказывать целые истории, даже стихи слагать. Идешь по этой старой одесской улице – и сразу понимаешь, почему архитектуру называют застывшей музыкой… Вот только пребывают эти здания, за малым исключением, в состоянии довольно плачевном.

Грядет преображение

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Между тем, есть хорошие новости: сразу три исторических дома на Маразлиевской дождались таки ремонтно-реставрационных работ. Сразу отмечу: речь идет, прежде всего, о ремонте и реставрации их крыш и фасадов, реставрации балконов и деревянных окон. Кроме этого, предполагается замена водосточной системы, обустройство громоотвода и молниезащиты.

И еще: пока на платформе публичных закупок ProZorro объявлены тендеры только на расчеты стоимости и разработку проектно-сметной документации будущих работ. На нее, кстати, тоже будет потрачено немало – примерно по 1,4 миллиона гривен на каждый.

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства Одесского горсовета.

Маразлиевская, ремонт домов, тендер

Маразлиевская, ремонт домов, тендер2

Маразлиевская, ремонт домов, тендер3

Выбирать подрядчиков будут 24 марта. Закончить разработку проектно-сметной документации победители торгов должны будут до конца 2022 года. И только после этого будут объявлены тендеры по поиску подрядчика для проведения непосредственно ремонтно-реставрационных работ.

Каким же домам на Маразлиевской повезло?

Дом №28

Дом (дом Асвадурова) по адресу Маразлиевская, 28 был построен в конце XIX века. В начале следующего столетия реконструирован по заказу купца Ефима Менделевича (архитектор – вероятно, М.Линецкий). Ресурс «Домофото» дает подсказку, что «учебная тематика» барельефов на фасаде связана, вероятно, с педагогической деятельностью проживавшей здесь Е.М. Менделевич.

Здание внесено в реестр памятников архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Особняк Менделевича».

Маразлиевская, 28, барельеф
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Маразлиевская, 28, фасад
Маразлиевская, 28, фасад2
Маразлиевская, 28, издали
Маразлиевская, 28, фронтон

Дом №36

Дом одесского заводчика сельскохозяйственных машин и орудий Иоганна Гена (встречается ошибочное написание фамилии Инген). Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, в реестре значится как «Дом жилой Петровой». Почему?

Как предполагает издание «Домофото», «владельца здания И.И. Гена перепутали с соседним участком Петровой».

Начало строительства – 1896 год, на рубеже веков здание перестраивалось. Архитектор – В.Кабиольский.

Маразлиевская, 36, дорога
Маразлиевская, 36, фасад
Маразлиевская, 36, издали2

Дом №38

Доходный дом Вассаля (Вассала), он же – «флигель Петровой». Окончание строительства – 1912 год. Архитектор – А. Минкус (по другим данным – Л. Влодек).

Обратите внимание: настоящим украшением здания является эркер в два этажа с куполом. Купол пребывает в удручающем состоянии.

Маразлиевская, 38, купол
Маразлиевская, 38, балкон
Маразлиевская, 38, окна
Маразлиевская, 38, карниз
Маразлиевская, 38, фасад
Маразлиевская, 38, дом с куполом

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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