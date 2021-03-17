Достояние по-одесски: на Маразлиевской грядет реставрация трех исторических домов (фото)

Дома одесской улицы Маразлиевской – настоящее достояние города. О каждом из них можно рассказывать целые истории, даже стихи слагать. Идешь по этой старой одесской улице – и сразу понимаешь, почему архитектуру называют застывшей музыкой… Вот только пребывают эти здания, за малым исключением, в состоянии довольно плачевном.

Грядет преображение

Между тем, есть хорошие новости: сразу три исторических дома на Маразлиевской дождались таки ремонтно-реставрационных работ. Сразу отмечу: речь идет, прежде всего, о ремонте и реставрации их крыш и фасадов, реставрации балконов и деревянных окон. Кроме этого, предполагается замена водосточной системы, обустройство громоотвода и молниезащиты.

И еще: пока на платформе публичных закупок ProZorro объявлены тендеры только на расчеты стоимости и разработку проектно-сметной документации будущих работ. На нее, кстати, тоже будет потрачено немало – примерно по 1,4 миллиона гривен на каждый.

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства Одесского горсовета.

Выбирать подрядчиков будут 24 марта. Закончить разработку проектно-сметной документации победители торгов должны будут до конца 2022 года. И только после этого будут объявлены тендеры по поиску подрядчика для проведения непосредственно ремонтно-реставрационных работ.

Каким же домам на Маразлиевской повезло?

Дом №28

Дом (дом Асвадурова) по адресу Маразлиевская, 28 был построен в конце XIX века. В начале следующего столетия реконструирован по заказу купца Ефима Менделевича (архитектор – вероятно, М.Линецкий). Ресурс «Домофото» дает подсказку, что «учебная тематика» барельефов на фасаде связана, вероятно, с педагогической деятельностью проживавшей здесь Е.М. Менделевич.

Здание внесено в реестр памятников архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Особняк Менделевича».

Дом №36

Дом одесского заводчика сельскохозяйственных машин и орудий Иоганна Гена (встречается ошибочное написание фамилии Инген). Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, в реестре значится как «Дом жилой Петровой». Почему?

Как предполагает издание «Домофото», «владельца здания И.И. Гена перепутали с соседним участком Петровой».

Начало строительства – 1896 год, на рубеже веков здание перестраивалось. Архитектор – В.Кабиольский.

Дом №38

Доходный дом Вассаля (Вассала), он же – «флигель Петровой». Окончание строительства – 1912 год. Архитектор – А. Минкус (по другим данным – Л. Влодек).

Обратите внимание: настоящим украшением здания является эркер в два этажа с куполом. Купол пребывает в удручающем состоянии.

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