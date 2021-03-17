Работы по капремонту и расширению моста через Хаджибейский лиман подходят к концу, а движение по всем полосам могут открыть уже в середине апреля. Об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка.

— Я еще в конце прошлого года говорил, что мы откроем движение по мосту в конце мая, но сегодня я могу утверждать, что мы можем открыть движение по шести полосам в середине апреля, — заявил Дмитрий Рыбалка.

По его словам, уже 13 марта левую часть сооружения полностью забетонировали. Теперь там сделают гидроизоляцию, а после этого можно будет полностью открыть движение.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Ее и обещают открыть в ближайшее время. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдется ремонт моста через Хаджибейский лиман.