Одесские депутаты в третий раз провалили голосование за парк-мемориал «Воскресенский»

Сегодня, 17 марта, на сессии Одесского городского совета рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточное количество голосов.

Перед началом голосования депутат Ольга Квасницкая, которая инициировала создание парка, призвала народных избранников поддержать идею. Она рассказала, что накануне всем ее коллегам-депутатам разослали соответствующее обращение и историческую справку по поводу этого места.

«Я уверена, что сегодня в этом сессионном зале есть возможность набрать голоса. Мне кажется, что тут есть дух служения городу, дух ответственности за принятые решения», – сказала депутат.

В итоге «за» высказались только 14 депутатов, двое – «против», а 40 проигнорировали голосование вообще.

Отметим, это уже третья попытка Квасницкой добиться создания парка-мемориала на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6. Две предыдущее также провалились.

Между тем, в этой зеленой зоне находятся сразу шесть объектов культурного наследия местного значения. Это Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, Воскресенская церковь (ныне Святой Равноапостольной Марии Магдалины), трапезная Воскресенского скита Свято-Архангельского женского монастыря, часовня с семейной усыпальницей Ралли, старинная водонапорная башня и территория бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

Напомним, ранее одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой