Новости Одессы и Одесской области

Одесские депутаты в третий раз провалили голосование за парк-мемориал «Воскресенский»

Одесские депутаты в третий раз провалили голосование за парк-мемориал «Воскресенский»

Сегодня, 17 марта, на сессии Одесского городского совета рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточное количество голосов.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Перед началом голосования депутат Ольга Квасницкая, которая инициировала создание парка, призвала народных избранников поддержать идею. Она рассказала, что накануне всем ее коллегам-депутатам разослали соответствующее обращение и историческую справку по поводу этого места.

«Я уверена, что сегодня в этом сессионном зале есть возможность набрать голоса. Мне кажется, что тут есть дух служения городу, дух ответственности за принятые решения», – сказала депутат.

В итоге «за» высказались только 14 депутатов, двое – «против», а 40 проигнорировали голосование вообще.

Отметим, это уже третья попытка Квасницкой добиться создания парка-мемориала на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6. Две предыдущее также провалились.

Между тем, в этой зеленой зоне находятся сразу шесть объектов культурного наследия местного значения. Это Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, Воскресенская церковь (ныне Святой Равноапостольной Марии Магдалины), трапезная Воскресенского скита Свято-Архангельского женского монастыря, часовня с семейной усыпальницей Ралли, старинная водонапорная башня и территория бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

Напомним, ранее одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

Читайте также: Территорию «Красных Зорь» нельзя застраивать – ее признали историческим местом.

Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить