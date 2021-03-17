Одесские депутаты в третий раз провалили голосование за парк-мемориал «Воскресенский»

Сегодня, 17 марта, на сессии Одесского городского совета рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточное количество голосов.
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Перед началом голосования депутат Ольга Квасницкая, которая инициировала создание парка, призвала народных избранников поддержать идею. Она рассказала, что накануне всем ее коллегам-депутатам разослали соответствующее обращение и историческую справку по поводу этого места.
«Я уверена, что сегодня в этом сессионном зале есть возможность набрать голоса. Мне кажется, что тут есть дух служения городу, дух ответственности за принятые решения», – сказала депутат.
В итоге «за» высказались только 14 депутатов, двое – «против», а 40 проигнорировали голосование вообще.
Отметим, это уже третья попытка Квасницкой добиться создания парка-мемориала на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6. Две предыдущее также провалились.
Между тем, в этой зеленой зоне находятся сразу шесть объектов культурного наследия местного значения. Это Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, Воскресенская церковь (ныне Святой Равноапостольной Марии Магдалины), трапезная Воскресенского скита Свято-Архангельского женского монастыря, часовня с семейной усыпальницей Ралли, старинная водонапорная башня и территория бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.
Напомним, ранее одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».
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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой