В Одессе разработают новую транспортную модель города.

Одесситам обещают 14 новых трамваев Для Одессы закупают 14 трамваев в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины». ПОДРОБНЕЕ

Как найти общественный транспорт и не попасть в пробку в центре Одессы? Второй этап капремонта Новощепного ряда начался с перекрытия части улицы Водопроводной – на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная». В связи с этим возникло немало проблем. ПОДРОБНЕЕ