В Одессе разработают новую транспортную модель города.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Соответствующее решение на сессии 11 марта принял городской совет Одессы.
По словам директора Департамента транспорта Одессы Сергея Тетюхина, разработка модели обойдется в 4 миллиона гривен, лицензия на ее использование – 1,5 миллиона.
Это даст возможность моделировать те или иные ситуации в связи с транспортом и быстро принимать решения.
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