Что празднуют 28 января

День утверждения Государственного Флага Украины

Этот день напоминает об официальном признании государственного символа Украины. Он является важным моментом в становлении национальной идентичности и отражает стремление страны к независимости.

Международный день сокращения выбросов CO2

Цель этого дня — напомнить о необходимости уменьшения выбросов углекислого газа для предотвращения глобального потепления. Он способствует распространению информации об экологически дружественных технологиях и призывает к действиям по сохранению климата.

Всемирный день общественной активности

День, который поощряет людей к участию в общественных инициативах и проектах. Он призван напомнить о важности совместных усилий для решения социальных, экологических и других проблем.

День рождения дизельного двигателя

День посвящен созданию одного из важнейших изобретений в транспортной и промышленной сфере. Он подчеркивает вклад дизельного двигателя в развитие энергетики и инженерии.

Всемирный день безработных

Привлекает внимание к проблемам людей, которые остались без работы, и их прав. Он напоминает о важности социальной поддержки и создания новых рабочих мест.

Международный день конструктора «Лего»

День, который подчеркивает творческий потенциал этого популярного конструктора. Он поощряет детей и взрослых к развитию фантазии и инженерного мышления.

Европейский день защиты данных

Цель этого дня — повысить осведомленность о важности конфиденциальности и защиты персональных данных. Он акцентирует внимание на необходимости ответственного обращения с информацией.

День открытия Антарктиды

День посвящен событию, открывшему шестой континент для научных исследований. Он напоминает о важности сохранения уникальной экосистемы Антарктиды.

Международный день защиты персональных данных

Этот день напоминает о рисках, связанных с использованием личной информации. Он направлен на улучшение законодательства и практик, которые обеспечивают конфиденциальность в цифровую эпоху.

Именины 28 января

Какие сегодня именины: Владимир, Георгий, Ольга, Владимир, Георгий, Ольга.

Кто из известных людей родился 28 января

1981 год: поэтесса Олеся Мамчич;

1982 год: поэтесса, филолог Богдана Матияш;

1991 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник АТО, Герой Украины Евгений Зеленский.

Памятные даты 28 января

98 год: римским императором становится Марк Ульпий Траян;

1077 год: папа Римский Григорий VII одерживает верх над германским королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившемся «шествием в Каноссу»;

1855 год: По Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана проходит первый локомотив;

1919 год: в Чехословакии основывают Университет Масарика;

1871 год: после четырехмесячной осады Парижа французы капитулируют в войне с Пруссией;

1920 год: основывают Испанский иностранный легион;

1920 год: спектаклем Владимира Винниченко «Грех» в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко;

1921 год: в Париже открывается символический монумент Неизвестному солдату;

1929 год: в Вене проходит Первый конгресс украинских националистов, на котором объявляют о создании ОУН и избрано ее руководство;

1935 год: Исландия становится первым западным государством, легализовавшим медицинские аборты;

1958 год: компания Lego получает патент на вид деталей конструктора;

1986 год: через 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взрывается американский космический челнок «Челленджер»;

1990 год: в Бухаресте проходят продемократические демонстрации с требованиями отстранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности;

1992 год: национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утверждают Государственным Флагом Украины;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Италией;

2003 год: во время встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписывают Договор об украинско-российской государственной границе;

2010 год: тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX в. признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

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