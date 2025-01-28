Что празднуют 28 января
День утверждения Государственного Флага Украины
Этот день напоминает об официальном признании государственного символа Украины. Он является важным моментом в становлении национальной идентичности и отражает стремление страны к независимости.
Международный день сокращения выбросов CO2
Цель этого дня — напомнить о необходимости уменьшения выбросов углекислого газа для предотвращения глобального потепления. Он способствует распространению информации об экологически дружественных технологиях и призывает к действиям по сохранению климата.
Всемирный день общественной активности
День, который поощряет людей к участию в общественных инициативах и проектах. Он призван напомнить о важности совместных усилий для решения социальных, экологических и других проблем.
День рождения дизельного двигателя
День посвящен созданию одного из важнейших изобретений в транспортной и промышленной сфере. Он подчеркивает вклад дизельного двигателя в развитие энергетики и инженерии.
Всемирный день безработных
Привлекает внимание к проблемам людей, которые остались без работы, и их прав. Он напоминает о важности социальной поддержки и создания новых рабочих мест.
Международный день конструктора «Лего»
День, который подчеркивает творческий потенциал этого популярного конструктора. Он поощряет детей и взрослых к развитию фантазии и инженерного мышления.
Европейский день защиты данных
Цель этого дня — повысить осведомленность о важности конфиденциальности и защиты персональных данных. Он акцентирует внимание на необходимости ответственного обращения с информацией.
День открытия Антарктиды
День посвящен событию, открывшему шестой континент для научных исследований. Он напоминает о важности сохранения уникальной экосистемы Антарктиды.
Международный день защиты персональных данных
Этот день напоминает о рисках, связанных с использованием личной информации. Он направлен на улучшение законодательства и практик, которые обеспечивают конфиденциальность в цифровую эпоху.
Именины 28 января
Какие сегодня именины: Владимир, Георгий, Ольга, Владимир, Георгий, Ольга.
Кто из известных людей родился 28 января
- 1981 год: поэтесса Олеся Мамчич;
- 1982 год: поэтесса, филолог Богдана Матияш;
- 1991 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник АТО, Герой Украины Евгений Зеленский.
Памятные даты 28 января
- 98 год: римским императором становится Марк Ульпий Траян;
- 1077 год: папа Римский Григорий VII одерживает верх над германским королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившемся «шествием в Каноссу»;
- 1855 год: По Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана проходит первый локомотив;
- 1919 год: в Чехословакии основывают Университет Масарика;
- 1871 год: после четырехмесячной осады Парижа французы капитулируют в войне с Пруссией;
- 1920 год: основывают Испанский иностранный легион;
- 1920 год: спектаклем Владимира Винниченко «Грех» в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко;
- 1921 год: в Париже открывается символический монумент Неизвестному солдату;
- 1929 год: в Вене проходит Первый конгресс украинских националистов, на котором объявляют о создании ОУН и избрано ее руководство;
- 1935 год: Исландия становится первым западным государством, легализовавшим медицинские аборты;
- 1958 год: компания Lego получает патент на вид деталей конструктора;
- 1986 год: через 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взрывается американский космический челнок «Челленджер»;
- 1990 год: в Бухаресте проходят продемократические демонстрации с требованиями отстранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности;
- 1992 год: национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утверждают Государственным Флагом Украины;
- 1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Италией;
- 2003 год: во время встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписывают Договор об украинско-российской государственной границе;
- 2010 год: тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX в. признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.
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