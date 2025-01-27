Грехи есть кому плодить, нужны символы любви

Орловка на карте

Кресты из резного дуба созданы по эскизам уроженца села Орловка Тудора Ботина. Он родился и вырос в Орловке, окончил Кишиневский техникум искусств, затем факультет живописи и графики Одесского пединститута.

Профессиональная и творческая жизнь господина Тудора связана с Кишиневом. Он — профессор Молдавского государственного политехнического университета, член Союза художников Республики Молдова.

Тудор Ботин

Однажды Тудор Ботин приехал домой на Рождество. И так было радостно и светло на душе художника в кругу родных, соседей, друзей детства, что он решил непременно что-то сделать для малой родины.

Тудор Ботин всю жизнь задавался вопросом: почему всюду монументы устанавливаются в память о войне? На пьедесталах можно увидеть танки и пушки. Как глубоко верующий человек, художник решил увековечить христианскую веру своих предков.

— Грехи есть кому плодить, а нам надо наполняться радостью и любовью, — объясняет свою жизненную позицию Тудор Ботин, — Любовь всеобъемлющая, она не имеет национальности и возраста. Любовь — это Бог.

«Небесная колонна» видна на все четыре стороны

Небесная колонна

В 2013 году в селе Орловка торжественно открыли уникальный памятник, аналогов которому нет в Одесской области, — «Небесную колонну» высотой 15 метров. «Вчерашним, сегодняшним и будущим поколениям Орловки посвящается» — гласит надпись. Автор монумента — Тудор Ботин.

По сути, это тот самый поклонный крест. Но если у каждого духовного щита есть лицевая сторона, то эта колонна «смотрит» во все стороны света: четыре Нерукотворных образа, четыре распятия в верхней части, словно улетающие в небо. И даже если смотреть с высоты птичьего полета, то и оттуда памятник выглядит в форме креста.

Сооружение выполнено в светло-сером цвете: в непогоду оно словно сливается с самим небом, а в солнечные дни пропитывается голубыми цветами.

Основа «Небесной колонны» отлита из бетона, верхняя часть — из металла. Доставить эту конструкцию в Украину через границу было сложной задачей.

Одна из жительниц Орловки пожертвовала свой земельный участок на центральном перекрестке. К строительным работам подключились десятки крестьян. Бессарабцы, проживающие за границей, помогали деньгами. В строительстве в целом приняли участие более ста человек.

В помощь путешественникам

Поклонный крест

Позже, в 2016 году, на трех въездах в Орловку на бетонных фундаментах были установлены дубовые Поклонные кресты шестиметровой высоты, выполненные по эскизам Тудора Ботина.

Как рассказал скульптор, обычай устанавливать Поклонные кресты берет начало с древности. Их устанавливали на памятных местах, на перекрестках дорог.

Особенно часто кресты устанавливают на въездах-выездах в населенных пунктах, чтобы человек, отправляясь в дорогу или же возвращаясь домой, в молитве поблагодарил Господа и небесных покровителей. Как говорит Тудор Ботин, Поклонный крест — это духовный щит от всех врагов видимых и невидимых.

Не мешайте талантам царапать парты

Поромная переправа

Как-то мы встретились с Тудором Ботиным, когда он приезжал поздравить родную Орловскую школу со 160-летием. Это одна из старейших школ ныне Ренийской общины, которая была открыта в 1857 году.

Как нетрудно догадаться, любимым предметом Тудора Ботина было рисование.

— Когда был маленьким, поцарапал все стены в детском саду — это были мои первые рисунки, — смеется художник. — В начальных классах отличился «росписью» на школьных партах. У меня был значок с изображением спортсмена. Мне так он понравился, что на уроке я нарисовал его карандашом на парте, а потом острием пера — мы ходили в школу с перьями и чернильницами — сделал рельеф значка. На перемене весь класс оценил мое произведение. Все, разумеется, были в восторге. Одноклассники попросили сделать изображение также на их партах. До конца дня я успел поцарапать 34 парты!

Конечно, мне от дирекции школы влетело. Узнала и мама, что грозило большой поркой. Но на мою защиту встал завхоз школы. Он сказал мамочке, что собственноручно приведет парты в порядок — только не ругайте ребенка. И что? Я понял, что у меня есть надежная защита: на второй день парты были поцарапаны еще в двух соседних классах.

Вот так рождаются таланты!

Улицу назвали, но получилось неудобно

Дубовые кресты стали одним из символов южного села. В знак благодарности за творческую работу жители Орловки назвали одну из улиц села именем Тудора Ботина.

Правда, позже чиновники указали на то, что по украинскому законодательству нельзя называть улицу именем человека при его жизни. Это было очень неудобно в отношении господина Тудора, но решение пришлось отменить. Однако уважение и благодарность остались.

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