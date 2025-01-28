Що святкують 28 січня

День затвердження Державного Прапора України

Цей день нагадує про офіційне визнання державного символу України. Він є важливим моментом у становленні національної ідентичності та відображає прагнення країни до незалежності.

Міжнародний день скорочення викидів CO2

Мета цього дня — нагадати про необхідність зменшення викидів вуглекислого газу для запобігання глобальному потеплінню. Він сприяє поширенню інформації про екологічно дружні технології та закликає до дій зі збереження клімату.

Всесвітній день громадської активності

День, який заохочує людей до участі у громадських ініціативах та проєктах. Він покликаний нагадати про важливість спільних зусиль для вирішення соціальних, екологічних та інших проблем.

День народження дизельного двигуна

День присвячений створенню одного з найважливіших винаходів у транспортній та промисловій сфері. Він підкреслює внесок дизельного двигуна у розвиток енергетики та інженерії.

Всесвітній день безробітних

Привертає увагу до проблем людей, які залишилися без роботи, та їхніх прав. Він нагадує про важливість соціальної підтримки і створення нових робочих місць.

Міжнародний день конструктора «Лего»

День, який наголошує на творчому потенціалі цього популярного конструктора. Він заохочує дітей і дорослих до розвитку фантазії та інженерного мислення.

Європейський день захисту даних

Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість конфіденційності та захисту персональних даних. Він акцентує увагу на необхідності відповідального поводження з інформацією.

День відкриття Антарктиди

День присвячений події, що відкрила шостий континент для наукових досліджень. Він нагадує про важливість збереження унікальної екосистеми Антарктиди.

Міжнародний день захисту персональних даних

Цей день нагадує про ризики, пов’язані з використанням особистої інформації. Він спрямований на покращення законодавства та практик, які забезпечують конфіденційність у цифрову епоху.

Іменини 28 січня

Які сьогодні іменини: Володимир, Георгій, Ольга.

Хто з відомих людей народився 28 січня

1981 рік: поетеса Олеся Мамчич;

1982 рік: поетеса, філологиня Богдана Матіяш;

1991 рік: офіцер Збройних сил України, учасник АТО, Герой України Євгеній Зеленський.

Пам’ятні дати 28 січня

98 рік: римським імператор стає Марк Ульпій Траян;

1077 рік: папа Римський Григорій VII бере гору над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершилося «ходінням до Каносси»;

1855 рік: Панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану проходить перший локомотив;

1919 рік: у Чехословаччині засновують Університет Масарика;

1871 рік: після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулюють у війні з Пруссією;

1920 рік: засновують Іспанський іноземний легіон;

1920 рік: виставою Володимира Винниченка «Гріх» у Вінниці відкривається Український драмтеатр імені Івана Франка;

1921 рік: у Парижі відкривається символічний монумент Невідомому солдат;

1929 рік: у Відні відбувається Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошують про створення ОУН та обрано її керівництво;

1935 рік: Ісландія стає першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти;

1958 рік: компанія Lego отримує патент на вигляд деталей конструктора;

1986 рік: через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухає американський космічний човник «Челленджер»;

1990 рік: у Бухаресті відбуваються продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади;

1992 рік: національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджують Державним Прапором України;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Італією;

2003 рік: під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписують Договір про українсько-російський державний кордон;

2010 рік: тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнає воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

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