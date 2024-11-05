День менеджеров-волонтеров: что еще празднуют 5 ноября

Международный день менеджеров-волонтеров

Отмечание важности роли менеджеров-волонтеров в развитии волонтерских проектов и организаций. Этот день акцентирует на их вкладе в координацию команд, которые помогают в различных сферах — от гуманитарной помощи до экологических инициатив. Целью является подчеркнуть, что именно их профессионализм и стратегический подход позволяют организациям работать слаженно и эффективно.

Всемирный день ромского языка

Этот день направлен на сохранение и популяризацию ромского языка, который является важным элементом культурной идентичности ромского народа. Инициатива призвана обратить внимание на уникальность ромской культуры и необходимость ее защиты в условиях глобализации. Этот день также дает возможность ознакомиться с богатством ромского наследия через язык и литературу.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

День призван привлечь внимание к опасности цунами и необходимости повышения осведомленности об этом явлении. Важными темами являются меры по предупреждению и подготовке, которые могут сохранить жизни людей в прибрежных районах. Информирование общественности помогает уменьшить последствия катастрофы и способствует эффективной координации спасательных операций в случае чрезвычайных ситуаций.

Именины 5 ноября

Какие сегодня именины: Гавриил, Григорий, Тимофей, Григорий, Тимофей.

Кто из известных людей родился 5 ноября

1941 год: заслуженный художник Украины, график и живописец Борис Дроботюк;

1946 год: мастер художественной керамики, живописец, график, педагог и общественный деятель Анна Мигович;

1952 год: украинский футболист и тренер Олег Блохин.

Памятные даты 5 ноября

1605 год: «Пороховой заговор» в Британии;

1625 год: подписывают Куруковскую ординацию;

1913 год: Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявляет войну Османской Империи;

1916 год: императоры Германии и Австро-Венгрии провозглашают создание Королевства Польша;

1935 год: выпускают настольную игру «Монополия»;

1953 год: в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире цельносварную конструкцию;

1963 год: открывают станции киевского метрополитена «Политехнический институт» и «Шулявская»;

1964 год: открытие троллейбусного движения в Чернигове;

1965 год: открывают станции киевского метрополитена «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница»;

1968 год: Василий Макух совершает на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения Украинской ССР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;

1971 год: открывают станции киевского метрополитена «Святошино», «Нивки» и «Берестейская»;

2015 год: в Украине начинают Национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.

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