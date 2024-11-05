День менеджерів-волонтерів: що ще святкують 5 листопада

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

Відзначення важливості ролі менеджерів-волонтерів у розвитку волонтерських проєктів та організацій. Цей день акцентує на їхньому внеску в координацію команд, які допомагають у різних сферах — від гуманітарної допомоги до екологічних ініціатив. Метою є підкреслити, що саме їхній професіоналізм і стратегічний підхід дозволяють організаціям працювати злагоджено та ефективно.

Всесвітній день ромської мови

Цей день спрямований на збереження та популяризацію ромської мови, яка є важливим елементом культурної ідентичності ромського народу. Ініціатива покликана звернути увагу на унікальність ромської культури та необхідність її захисту в умовах глобалізації. Цей день також дає можливість ознайомитися з багатством ромської спадщини через мову та літературу.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

День покликаний привернути увагу до небезпеки цунамі та необхідності підвищення обізнаності щодо цього явища. Важливими темами є заходи з попередження та підготовки, які можуть зберегти життя людей у прибережних районах. Інформування громадськості допомагає зменшити наслідки катастрофи та сприяє ефективній координації рятувальних операцій у разі надзвичайних ситуацій.

Іменини 5 листопада

Які сьогодні іменини: Гаврило, Григорій, Тимофій.

Хто з відомих людей народився 5 листопада

1941 рік: заслужений художник України, графік і живописець Борис Дроботюк;

1946 рік: майстер художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч Ганна Мигович;

1952 рік: український футболіст і тренер Олег Блохін.

Пам’ятні дати 5 листопада

1605 рік: «Порохова змова» у Британії;

1625 рік: підписують Куруківську ординацію;

1913 рік: Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголошує війну Османській Імперії;

1916 рік: імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголошують створення Королівства Польща;

1935 рік: випускають настільну гру «Монополія»;

1953 рік: у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію;

1963 рік: відкривають станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Шулявська»;

1964 рік: відкриття тролейбусний рух у Чернігові;

1965 рік: відкривають станції київського метрополітену» Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця»;

1968 рік: Василь Макух вчиняє на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік: відкривають станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Берестейська»;

2015 рік: в Україні започатковують Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

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