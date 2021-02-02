Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе в первый день февраля: закрытый мост и искалеченный пес

Что произошло в Одессе в первый день февраля: закрытый мост и искалеченный пес

В понедельник, 1 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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В Одессе временно закрыто движение грузового транспорта по Ивановскому мосту (Ивановскому путепроводу).

В Беляевском районе Одесской области местный житель искалечил соседскую хаски. А после того, как история с издевательством над собакой получила огласку, полиция возбудила сразу два уголовных производства: об издевательстве над животным и об избиении «живодера».

В Одессе неизвестный сообщил в полицию о минировании отеля на Николаевской дороге. Личность «террориста» и его геолокацию полицейские выяснили за час.

В понедельник Одесса стала настоящим городом на воде: из-за дождя и тающего снега улицы города «поплыли».

И напоследок о хорошем: в Ивановском районе Одесской области девушка вылепила из снега огромного тигра.

Фото: ivasi.news

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Редакция ПРОФИЛЬ

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