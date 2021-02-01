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В Одессе до конца года закрыли проезд грузовиков по Ивановскому мосту

В Одессе до конца года закрыли проезд грузовиков по Ивановскому мосту

В Одессе временно закрыто движение грузового транспорта по Ивановскому мосту (Ивановскому путепроводу).

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Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, проезд грузовиков закрыт с 1 февраля до 31 декабря 2021 года «в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода».

Как сообщается, в мэрии поручили коммунальному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение».разработать схему организации дорожного движения на время закрытия моста.

Напомним, еще в августе прошлого года одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко забил тревогу по поводу состояния Ивановского моста. По его словам, мост в ужасном состоянии: «несущие колоны все в трещинах, внутреннее давление бетона не выдерживает, так как металлическая арматура внутри гниет. Везде льется вода, водоотвод не работает, а зимой разморозки и заморозки воды разрывают бетон в щепки».

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Фото Кирилла Бондаренко

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