Об этом сообщил отец девушки (Юлии Петрушевой) Владимир Петрушев в сети “Фейсбук”.

“Радуемся как наша средняя дочь, творит мастерством, скульптора-художника. Зимой получается попрактиковаться и Юлия радует всю “Райскую долину” своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать фото”, – написал Петрушев.

Длина тигра превышает пять метров.

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Фото: Владимир Петрушев/Фейсбук