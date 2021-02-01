В Ивановском районе Одесской области девушка вылепила из снега огромного тигра.
Об этом сообщил отец девушки (Юлии Петрушевой) Владимир Петрушев в сети “Фейсбук”.
“Радуемся как наша средняя дочь, творит мастерством, скульптора-художника. Зимой получается попрактиковаться и Юлия радует всю “Райскую долину” своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать фото”, – написал Петрушев.
Длина тигра превышает пять метров.
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Фото: Владимир Петрушев/Фейсбук