Снегопад по-одесски: россыпи веток и люди с лопатами (фоторепортаж) В Одессе бушует снежно-мокрая стихия. Городские улицы стали удивительно походить друг на друга. Тяжелый мокрый снег «наделал делов»: всюду – россыпи веток, больших и малых. И еще картинка дня – люди с лопатами. ПОДРОБНЕЕ

В одесском парке Победы – массовое строительство снеговиков и покатушки на санках (фоторепортаж) Жители домов в окрестностях парка Победы высыпали на свежий воздух, чтобы покатать детишек на санках, выгулять домашних питомцев и размяться на строительстве снеговиков. Снеговиков сейчас тут великое множество самых разных размеров: от малышей до настоящих великанов выше человеческого роста! ПОДРОБНЕЕ