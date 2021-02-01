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Издевательство над собакой в Одесской области: полиция возбудила сразу два уголовных дела

Издевательство над собакой в Одесской области: полиция возбудила сразу два уголовных дела

Полиция возбудила сразу два уголовных производства после истории с издевательством над собакой в Одесской области. 

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Напомним, в Беляевском районе мужчина искалечил собаку породы хаски. Об этом в полицию сообщила хозяйка собаки.

Как выяснилось, хаски таскала кур у этого мужчины. Собака якобы была постоянно голодной.

Также полицейские узнали, что хозяйка животного обратилась не только в полицию, но и к зоозащитникам. После этого приехали неизвестные и побили мужчину.

Поэтому расследуют два уголовных дела:об издевательстве над животным и об избиении “живодера”.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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