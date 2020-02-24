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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 24 февраля: циклон “Юля” и его последствия – поваленные деревья, пострадавшие люди

Что произошло в Одессе 24 февраля: циклон “Юля” и его последствия – поваленные деревья, пострадавшие люди

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Сильный штормовой ветер, который прогнозировали синоптики, стал причиной падения деревьев в Одессе. Во всех районах города деревья падали на автомобили и контактные сети. Продолжение…

  • Бушующий штормовой ветер стал причиной падения десятков деревьев в Одессе. Жертвой непогоды стала 69-летняя женщина. Продолжение…

  • Сильный штормовой ветер повалил дерево на теплотрассу по улице Героев Крут в районе одесских Черемушек. Продолжение…

  • Рухнувшее дерево повредило крышу лицея №53, который расположен на улице Ивана и Юрия Лип. Продолжение…

  • Сильный штормовой ветер повредил крыши в Лиманском районе – в Доброславской, Сычавской и Степной школах. Продолжение…

  • Сильный ветер снес строительные леса с дома Либмана на проезжую часть. Продолжение…

  • В Одесской области, по состоянию на 15:00 24 февраля обесточены 145 населенных пунктов. Продолжение…

 

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