Что произошло в Одессе 24 февраля: циклон “Юля” и его последствия – поваленные деревья, пострадавшие люди

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Сильный штормовой ветер, который прогнозировали синоптики, стал причиной падения деревьев в Одессе. Во всех районах города деревья падали на автомобили и контактные сети. Продолжение…
Бушующий штормовой ветер стал причиной падения десятков деревьев в Одессе. Жертвой непогоды стала 69-летняя женщина. Продолжение…
Сильный штормовой ветер повалил дерево на теплотрассу по улице Героев Крут в районе одесских Черемушек. Продолжение…
Рухнувшее дерево повредило крышу лицея №53, который расположен на улице Ивана и Юрия Лип. Продолжение…
Сильный штормовой ветер повредил крыши в Лиманском районе – в Доброславской, Сычавской и Степной школах. Продолжение…
Сильный ветер снес строительные леса с дома Либмана на проезжую часть. Продолжение…
- В Одесской области, по состоянию на 15:00 24 февраля обесточены 145 населенных пунктов. Продолжение…
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