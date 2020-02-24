Циклон “Юля”: в Одесской области обесточено 145 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, по состоянию на 15:00 24 февраля обесточены 145 населенных пунктов:

Березовский район – 24 населенных пункта;

Подольский – 12;

Измаильский – 1;

Белгород-Днестровский – 27;

Раздельнянский – 24;

Овидиопольский – 8;

Лиманский – 17;

Ивановский – 16;

Беляевский – 7;

Черноморск – 2;

Одесса – 7.

В результате сильного ветра сорвало крыши на 16 объектах:

дом культуры – 2 (Беляевка, Ананьев);

больница – 1 (Любашевка);

магазин – 1 (Беляевка);

железнодорожная станция – 1 (Подольск);

жилые дома – 11.

Всего от ГСЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Фото: ГСЧС

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