fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Циклон “Юля”: в Одесской области обесточено 145 населенных пунктов

Циклон “Юля”: в Одесской области обесточено 145 населенных пунктов

Спасатели Одесской области борются с последствиями непогоды.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, по состоянию на 15:00 24 февраля обесточены 145 населенных пунктов:

  • Березовский район – 24 населенных пункта;
  • Подольский – 12;
  • Измаильский – 1;
  • Белгород-Днестровский – 27;
  • Раздельнянский – 24;
  • Овидиопольский – 8;
  • Лиманский – 17;
  • Ивановский – 16;
  • Беляевский – 7;
  • Черноморск – 2;
  • Одесса – 7.

В результате сильного ветра сорвало крыши на 16 объектах:

  • дом культуры – 2 (Беляевка, Ананьев);
  • больница – 1 (Любашевка);
  • магазин – 1 (Беляевка);
  • железнодорожная станция – 1 (Подольск);
  • жилые дома – 11.

Всего от ГСЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Фото: ГСЧС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить