Циклон “Юля”: в Одесской области обесточено 145 населенных пунктов

Спасатели Одесской области борются с последствиями непогоды.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, по состоянию на 15:00 24 февраля обесточены 145 населенных пунктов:
- Березовский район – 24 населенных пункта;
- Подольский – 12;
- Измаильский – 1;
- Белгород-Днестровский – 27;
- Раздельнянский – 24;
- Овидиопольский – 8;
- Лиманский – 17;
- Ивановский – 16;
- Беляевский – 7;
- Черноморск – 2;
- Одесса – 7.
В результате сильного ветра сорвало крыши на 16 объектах:
- дом культуры – 2 (Беляевка, Ананьев);
- больница – 1 (Любашевка);
- магазин – 1 (Беляевка);
- железнодорожная станция – 1 (Подольск);
- жилые дома – 11.
Всего от ГСЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.
Фото: ГСЧС
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