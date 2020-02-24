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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на женщину упало дерево: она погибла от полученных травм

В Одессе на женщину упало дерево: она погибла от полученных травм

Бушующий штормовой ветер стал причиной падения десятков деревьев в Одессе. Жертвой непогоды стала женщина.

Как сообщает Odessa.online со ссылкой на ГУНП Одесской области, трагический случай произошел на улице Нежинской.

После падения дерева женщина скончалась от полученных травм.

На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа. По словам очевидцев, соседи уже опознали погибшую.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) УК.

Фото: Odessa.online

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