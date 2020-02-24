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Новости Одессы и Одесской области

Ветер валит деревья в Одессе, нарушена работа трамваев и троллейбусов (обновляется)

Ветер валит деревья в Одессе, нарушена работа трамваев и троллейбусов (обновляется)

Сильный штормовой ветер, который прогнозировали синоптики, стал причиной падения деревьев в Одессе.

Как сообщает пресс-служба КП “Одессгорэлектротранс”, из-за непогоды не работают трамваи №1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, а также троллейбусные маршруты №7 и 9.

Фото: Вячеслав Грубый

 

Во всех районах города деревья падают на автомобили и контактные сети. На Куликовом поле дерево обвалилось на торговый павильон. Ветер также повалил билборд на улице Сахарова.

Как сообщили в городском “СМЭП”, из-за нестабильной подачи электроэнергии отключен светофор на проспекте Шевченко (Дворец Спорта).

Фото: Ирина Бордиян

Gepostet von Вячеслав Грубый am Montag, 24. Februar 2020

Одесситов призывают осторожно передвигаться по улицам и не оставлять машины там, где возможно падение деревьев, веток, электрокабелей.

 

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, порывы ветра в понедельник могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

ГСЧС Украины информирует об ухудшении погодных условий по территории всей страны. Это связано с перемещением активного циклона, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится по всей стране, а в Карпатах ожидается метель и гололедица на дорогах.

Фото: Артем Виноградов

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