Ураган снес крыши нескольких учебных заведений в Одесской области

Сильный штормовой ветер повредил крыши в Лиманском районе – в Доброславской, Сычавской и Степной школах.

Об этом сообщает “Depo.Одеса” со ссылкой на Лиманскую РГА.

Пострадала и Овидиопольская школа N2:

Повреждена также крыша общежития Петровского колледжа в Лиманском районе.

Кроме того, сорвало крышу Дома культуры в Ананьеве.

Напомним, в Одессе дерево рухнуло на крышу лицея №53.

В Одессе и области 24 февраля из-за сильного ветра объявлен “оранжевый” уровень опасности. Из-за урагана погибла женщина, нарушена работа транспорта, повреждены десятки автомобилей, произошла авария на теплотрассе.

Фото: “Депо. Одеса”, Игорь Ильченко

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