Дерево упало на теплотрассу в Одессе: жители 4 жилых домов остались без тепла

Сильный штормовой ветер повалил дерево на теплотрассу по улице Героев Крут в районе одесских Черемушек.

Как сообщает КП “Теплоснабжение города Одессы”, из-за аварии на теплотрассе без отопления остались жители домов по улице Героев Крут 2/2, 2/4, 2/5, ул. Венгерская 5/3.

Аварийные бригады сейчас ликвидируют повреждения.

Тепло в дома обещают вернуть в течение дня.

Фото: ТГО

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