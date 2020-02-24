Дерево упало на теплотрассу в Одессе: жители 4 жилых домов остались без тепла

Сильный штормовой ветер повалил дерево на теплотрассу по улице Героев Крут в районе одесских Черемушек.
Как сообщает КП “Теплоснабжение города Одессы”, из-за аварии на теплотрассе без отопления остались жители домов по улице Героев Крут 2/2, 2/4, 2/5, ул. Венгерская 5/3.
Аварийные бригады сейчас ликвидируют повреждения.
Тепло в дома обещают вернуть в течение дня.
Фото: ТГО
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