Что произошло в Одессе 19 декабря: фрукты с кокаином и старт новогодних гуляний

Вчера, в субботу, 19 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Со вчерашнего дня в Украине и, в частности, в Одессе, вступили в силу ряд дополнительных карантинных ограничений в дополнение к существующим запретам «оранжевой» зоны.

Между тем, зампред Одесской облгосадминистрации Анастасия Бондарь ходила на работу и участвовала в публичных мероприятиях, несмотря на то, что у нее выявили COVID-19. В итоге разразился скандал.

А в Одесской области пограничники выявили крупную партию кокаина. Наркотики прибыли в Морской порт «Южный» из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

И напоследок о хорошем. В День святого Николая в Одессе дан старт рождественско-новогодним праздникам.

А известный одесский учитель физики и видеоблогер Павел Виктор, прославившийся на весь мир своими видеоуроками физики, стал номинантом премии «Народное признание. Одессит года» в номинации «Учитель года».

Фото Марии Котовой