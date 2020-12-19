В Украине усилили карантин: к чему готовиться одесситам?

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине и, в частности, в Одессе, вступают в силу ряд дополнительных ограничений в дополнение к существующим запретам «оранжевой» зоны.

Новый перечень ограничений утвердил Кабинет министров с тем, чтобы не допустить распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает сайт правительства.

Новые запреты касаются сферы развлечений и работы заведений общественного питания. Они будут действовать в течение новогодних и рождественских праздников. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, кафе и рестораны могут принимать посетителей до 01:00.

Запрещаются:

массовые мероприятия в детских садах и школах (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы или класса;

публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общепита;

работа заведений общепита с 23:00 до 07:00 (исключение – заказы на вынос и доставка еды). Все расчетные операции должны быть завершены до 22:00. За одним столом в кафе и ресторанах должно быть не более четырех человек, а дистанция между столами должна быть не менее 2 м;

работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, закусочных, кафетериев) с организацией досуга.

Помимо этого, ограничиваются проведение религиозных мероприятий (в помещениях – не более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе – с соблюдением дистанции 1,5 м) и прием посетителей в музеях и других заведениях культуры (не более одного человека на 10 кв. м).

Наряду с новыми запретами с 19 декабря продолжают действовать и ограничения «оранжевой» зоны. В частности, обязательно надевать маску в общественных местах и транспорте и иметь при себе удостоверяющие личность документы.

Кроме того, остается в силе запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.

Разрешается:

работа общественного транспорта – перевозка пассажиров только на сидячих местах;

проведение массовых мероприятий с количеством участников до 20 человек при соблюдении дистанции 1,5 м;

работа кинотеатров с заполненностью не более 50% зала;

работа рынков, ТРЦ, магазинов при условии соблюдения противоэпидемических норм безопасности;

работа гостиниц, реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений;

посещение образовательных заведений группами до 20 человек (кроме детсадов, школ и других учреждений среднего, внешкольного, специализированного образования);

работа спортзалов и фитнес-центров при условии соблюдения количества посетителей – не более одного человека на 20 кв. м.

Напомним, локдаун в Украине начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года.

Также сообщалось, что жесткий карантин в Украине может начаться раньше определенного решением Кабмина срока, если резко увеличится количество новых больных.

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