Прославленный одесский учитель получил награду года за видеоуроки физики (фото)

Известный одесский учитель физики и видеоблогер Павел Виктор, прославившийся на весь мир своими видеоуроками физики, стал номинантом премии «Народное признание. Одессит года» в номинации «Учитель года».

Церемония награждения прошла вчера в концерт-холле «Сады Победы». Награду вручил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

«Павел Андреевич для многих не нуждается в представлении. Учитель физики создал свой YouTube-канал, на котором уже около полумиллиона подписчиков. Его уроки на русском языке смотрят в разных уголках всей планеты! Наши искренние поздравления прекрасному учителю!» – комментирует Телеграм-канал «Одесский инсайдер».

Ранее одесский учитель Павел Виктор закончил видеокурс из более чем 700 уроков, отснятых за 6 лет. Теперь их ровно 720 – с первого урока для 7-го класса до последнего для 11-го.

Павел Виктор преподает физику в одесском Ришельевском лицее. Он прославился после того, как стал снимать свои уроки на видео и выкладывать их на YouTube. На сегодняшний день видео на его канале набрали более 15 миллионов просмотров. У канала более 325 тыс. подписчиков.

Также «Одесская жизнь» писала, что Павел Виктор написал книгу «Физика. Основы и механическое движение». В этой книге он рассказывает о сложной науке простым и понятным языком, и, кроме того, она содержит интерактивные элементы. Первый тираж книги увидел свет 16 декабря.

Проект «Народное признание» – «Одессит года» был основан в 2001 году. Его ежегодно проводит компания «Южноукраинский Медиа Холдинг». Ежегодно в декабре одесситы традиционно называют имена тех, кто особо отличился в течение прошедшего года, – руководителей предприятий и мэров городов, врачей и учителей, бизнесменов и банкиров, общественных деятелей и политиков, военных и спортсменов, деятелей культуры и искусства.

Фото: Телеграм-канал «Одесский инсайдер»