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В порт под Одессой доставили более 50 кг «элитного наркотика»

В порт под Одессой доставили более 50 кг «элитного наркотика»

В Одесской области пограничники совместно с правоохранителями в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками выявили крупную партию кокаина. Наркотики прибыли в Морской порт Южный» из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

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Как сообщает Госпогранслужба Украины, правоохранителям стало заранее известно, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран Евросоюза. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз в международном пункте пропуска «Староказачье».

54 килограмма кокаина было расфасовано в 46 брикетах и спрятано в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов.

По данному факту начато уголовное производство.

По данным Госпогранслужбы, только в этом году в морских портах Одесской области сотрудники ведомства выявили более 500 кг кокаина.

Напомним, ранее в Одессе арестовали организатора и троих участников межрегиональной группировки наркодилеров.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины

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