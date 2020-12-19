Коронавирусный скандал: вице-губернатор Одесской ОГА ходила на работу с «ковидом»

Как пишет «Думская», зампред ОГА Анастасия Бондарь, назначенная еще прежним губернатором Максимом Куцым, ходила на работу и участвовала в публичных мероприятиях, несмотря на то, что у нее выявили COVID-19.

Об этом стало известно после того, как заболели помощники чиновницы.

Сейчас сотрудников ОГА массово тестируют на коронавирус.

Поступок Бондарь возмутил нового председателя администрации Сергея Гриневецкого, который сделал ей выговор.

Впрочем, как отмечает издание, вице-губернатора и так в скором времени ждет отставка. На ее место планируют назначить депутата облсовета от партии «Доверяй делам» Светлану Фабрикант.