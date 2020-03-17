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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 17 марта: новые случаи заболевания коронавирусом и суета с масками

Что произошло в Одессе 17 марта: новые случаи заболевания коронавирусом и суета с масками

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло. Два новых случая зарегистрировали в Киеве. Продолжение…
  • В Одесской области 11 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Продолжение…
  • В Одессе ввели новые правила проезда в общественном транспорте. Речь идет о мерах предосторожности на время карантина. Продолжение…
  • В Одесском регионе официально распорядились закрыть все междугородние автостанции. С 18 марта в Одесской области перестанут работать автостанции в городах и поселках. Продолжение…
  • Отделения банков в Одессе работают. Практически рядом с каждым из них — очередь. Большая или чуть меньше. Продолжение…

 

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