Что произошло в Одессе 17 марта: новые случаи заболевания коронавирусом и суета с масками

Отделения банков в Одессе работают. Практически рядом с каждым из них — очередь. Большая или чуть меньше.

Распоряжение мэра о карантине в общественном транспорте более чем четкое: в маршрутки пускать по 10 человек, в трамваи и троллейбусы — по 20. И все — в масках.

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