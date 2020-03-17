В Украине подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом: пациенты из Киева

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло.
Два новых случая зарегистрировали в Киеве.
У одного из пациентов появились симптомы по возвращению из Франции.
Обоих изолировали и поместили на карантин.
Об этом стало известно из телеграм-канала Минздрава.
В целом по Украине официально подтвердили семь случаев заболевания. Четыре – в Черновицкой области. Один из заболевших выздоровел.
Еще один случай – в Житомирской области, там от вируса умерла пожилая женщина.
Фото: kuban24.tv
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