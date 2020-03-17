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Новости Одессы и Одесской области

Одесса карантинная: как обстоят дела в местных банках (фото)

Одесса карантинная: как обстоят дела в местных банках (фото)

Отделения банков в Одессе работают. Практически рядом с каждым из них — очередь. Большая или чуть меньше.

Суть проста: если раньше можно было ждать своей очереди к окошку внутри, то теперь эта услуга — не в чести.

Практически все отделения всех банков в городе вывесили объявления о том, что в связи с карантином лучше пользоваться мобильным приложением и не стоять в очередях.

Но далеко не все готовы воспользоваться этим советом. Отсюда — и очереди у банковских отделений.

У входа в отделения «Ощадбанка» висит объявление, что впускают только по пять человек, предлагают записываться на встречу с сотрудником банка заранее через Интернет.

В отделения «Приватбанка» пускают к кассам только по четыре человека. При этом, как удалось убедиться, новое правило строго соблюдается: если вы зайдете «пятым-шестым», вас тут же попросят выйти.

Во многих отделениях соблюдается масочный режим, сотрудники работают в перчатках.

И да, доллар продолжает расти…

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Мария Котова
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