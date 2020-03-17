В Одеській області 11 людей перевіряють на наявність коронавірусної інфекції COVID-19

В Одеському регіоні 11 чоловік чекають підтвердження або спростування наявності захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

Матеріали направлені до Києва на лабораторний аналіз. Три інших випадки показали негативний результат.

Крім цього, за його даними, на сьогоднішній день двоє людей перебувають в інфекційній лікарні. Їх тестують на поширені штами грипу. Якщо вони не підтвердяться – то також перевірять на коронавірус.

Брифінг керівника ОДА Максима Куцого та представників структурних підрозділів щодо заходів у області по недопущенню поширення коронавірусу. Gepostet von Максим Куций am Dienstag, 17. März 2020

Фото: УНІАН

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