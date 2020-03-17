В Одесском регионе официально распорядились закрыть все междугородние автостанции

С 18 марта в Одесской области перестанут работать автостанции в городах и поселках. Уехать на общественном транспорте из пригорода в областной центр или в другом направлении будет невозможно.

Соответствующее решение приняла областная администрация. Указ опубликован на сайте структуры.

«Владельцам автостанций запретить заезды на территории автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном соединениях, и реализацию автостанциями билетов перевозчиков, которые выполняют такие перевозки», – указано в документе.

Распоряжение должно вступить в силу в эту среду, 18 марта, после 13.00. Пока дата отмены точно не известна. По предварительным данным, движение возобновят по окончанию карантина 3 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Южном отменили все автобусы. Вслед за Южным об отмене рейсов объявили в городе Черноморск.

Передвигаться в период карантина по региону и за его пределами можно будет только на автомобиле.

Фото: ОГА, 04868.com.ua

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