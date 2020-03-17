В Одессе ввели новые правила проезда в общественном транспорте

С 17 марта проехать по городу будет нельзя, как обычно.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Речь идет о мерах предосторожности на время карантина.

Так, согласно распоряжению комиссии по вопросам снижения риска инфицирования короновирусом, в маршрутных такси смогут проехать не больше десяти пассажиров одновременно. В больших автобусах, трамваях и троллейбусах допускается проезд до 20 человек.

Всем пассажирам следует надевать в дорогу защитные маски.

Решение принято в связи с обращением президента Украины и зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, направленного на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Городские власти просят одесситов держать дистанцию в метр-полтора и избегать мест массового скопления народа.

Фото: img.depo.ua

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