Что произошло в Одессе 16 марта: карантин в школах, театрах, ресторанах и ТРЦ

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Новые случаи заболевания обнаружили в Черновицкой области. Там на COVID-19 заболело две женщины. Продолжение…
- Из-за невозможности посещения галерей и музеев, одесским художникам предложили демонстрировать свои новые работы онлайн. Продолжение…
- С 00:00 понедельника, 16 марта, в Одессе временно приостанавливается работа объектов общего пользования для предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом. Одесситов просят оставаться дома. Продолжение…
- Для одесских школьников подготовили видеоуроки на время карантина. Чтобы детям не пришлось потом много догонять, для них подготовили уроки онлайн по стандартной школьной программе. Продолжение…
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