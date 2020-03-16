Что произошло в Одессе 16 марта: карантин в школах, театрах, ресторанах и ТРЦ

В воскресенье, 15 марта, во время регистрации на рейс самолета авиакомпании Air Moldova, вылетающего из Тель-Авива в Кишинев в 23:50, украинских граждан не пустили на борт. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

Тесты закуплены за счет Национальной службы здоровья для медучреждений. Первую партию ждали уже в понедельник, 16 марта, но позже выяснилось, что она может поступить к нам только к концу этой недели. Сначала привезут 50, после – еще одну партию в размере 100 штук. К концу марта город обязался закупить 10 тысяч тестов. А пока в мире нет вакцины от COVID-19, в Одессе нет тестов, чтобы проверить его наличие, а в городе прекращена работа заведений общественного пользования.

ПОДРОБНЕЕ