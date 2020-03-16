Через карантин в Одесі запропонували створити творчий онлайн-простір

Через неможливість відвідування галерей та музеїв, одеським митцям запропонували демонструвати свої нові роботи онлайн.

Про це йдеться у зверненні директорки департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяни Маркової до творчих людей міста.

– Шановні художники, якщо ми не можемо прийти сьогодні у виставкові зали або музеї, надсилайте на адресу департаменту ваші цікаві нові роботи. Ми із задоволенням робитимемо онлайн-виставки, – зазначила пані Маркова.

Фото: Chernozem

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