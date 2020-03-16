Уже пять случаев: в Украине нашли коронавирус еще у двух людей

Новые случаи заболевания обнаружили в Черновицкой области.
Там на COVID-19 заболело две женщины. Это 16 марта подтвердили лабораторные исследования.
Об этом сообщает Минздрав.
Пока пациентки находятся в удовлетворительном состоянии. Их изолировали.
Всех, с кем контактировали женщины, проверяют медики.
Отметим, что по состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировали пять случаев заболевания коронавирусом.
Четверо заболевших – из Черновицкой области. Один случай выявили в Житомирской области, там от вируса умерла 71-летняя женщина.
В то же время в МОЗ сообщили, что не обнаружили вируса у людей, эвакуированных из Италии. 123 пассажира, которые прибыли в Украину 15 марта, отпустили домой. Они должны будут самоизолироваться и соблюдать 14-дневный карантин.
Фото: strana.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!