Уже пять случаев: в Украине нашли коронавирус еще у двух людей

Там на COVID-19 заболело две женщины. Это 16 марта подтвердили лабораторные исследования.

Об этом сообщает Минздрав.

Пока пациентки находятся в удовлетворительном состоянии. Их изолировали.

Всех, с кем контактировали женщины, проверяют медики.

Отметим, что по состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировали пять случаев заболевания коронавирусом.

Четверо заболевших – из Черновицкой области. Один случай выявили в Житомирской области, там от вируса умерла 71-летняя женщина.

В то же время в МОЗ сообщили, что не обнаружили вируса у людей, эвакуированных из Италии. 123 пассажира, которые прибыли в Украину 15 марта, отпустили домой. Они должны будут самоизолироваться и соблюдать 14-дневный карантин.

Фото: strana.ua

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