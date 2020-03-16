Одесса закрывает все кинотеатры, ТРЦ, рестораны и спортзалы: будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С 00:00 понедельника, 16 марта, в Одессе временно приостанавливается работа объектов общего пользования для предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом. Одесситов просят оставаться дома.

Такое распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Согласно документу, в городе до особого распоряжения временно приостанавливается работа объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек:

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• рынков, кроме продуктовых;

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Вице-мэры должны будут проинформировать предприятия и организации своей сферы ответственности о предусмотренных мерах. А руководителей должны предупредить о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

В воскресенье вечером министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал заявление, что для реальной борьбы с распространением коронавируса в Украине необходимы более жесткие меры карантина, а именно — закрытие всех ТРЦ, магазинов, кинотетаров и заведений общественного питания. Необходимо оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, а также ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.

“Мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений”, – сказал министр.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине ввели карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Фото: Мария Котова

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