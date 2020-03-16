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Новости Одессы и Одесской области

Для одесских школьников подготовили видеоуроки на время карантина: как это работает

Для одесских школьников подготовили видеоуроки на время карантина: как это работает

В Одессе школы 12 марта закрыли на карантин на три недели.

Чтобы детям не пришлось потом много догонять, для них подготовили уроки онлайн по стандартной школьной программе.

Их разместили на обучающем интернет-портале, где материалы будут обновлять.

Первые видеоуроки стали доступны с понедельника, 16 марта.

Чтобы воспользоваться порталом, нужно выбрать нужный класс, предмет и тему урока. Для того, чтобы понять, как ученик усвоил пройденное, учитель может дать задание, после чего проверить его.

Давать новые сложные темы и устраивать контрольные работы школьникам пока не будут.

Фото: osvita-omr.gov.ua, vogazeta

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