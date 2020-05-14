Что произошло в Одессе 14 мая: переполох на таможне и засуха в области

Об этом глава Одесской ОГА Максим Куцый пишет на своей странице в Facebook. По его словам засуха катастрофически бьет по урожаю. Масштабы проблемы пугают фермеров. Прошлогодний урожай Одесской области составил 3,7 млн тонн, в этом же ожидают не более 1,2 млн тонн. Ситуация стала настолько критической, что ОГА направила несколько обращений за помощью в Кабмин.

ПОДРОБНЕЕ