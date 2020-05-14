Что произошло в Одессе 14 мая: переполох на таможне и засуха в области

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе на взятке задержали одного из руководителей таможни. Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни.
- В Подольске начальница почты украла у пенсионеров 75 тысяч гривен. Недостачу обнаружили во время ревизии.
- Одесская область может остаться без урожая, а фермеров ждет банкротство. Засуха катастрофически бьет по урожаю. Масштабы проблемы пугают фермеров.
- Количество безработных в Одессе за месяц выросло в 2 раза. По официальным данным, к 1 апреля 2020 года количество безработных в Одессе составляло 1830 человек, а уже к 1 мая эта цифра выросла более чем вдвое и составила 4328 человек.
- Работы по строительству эстакады на Трассе здоровья в стадии завершения. Сейчас основные строительные работы на эстакаде (между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана) завершены.
- На мосту через Хаджибейский лиман коммунальщики начали снимать дорожное покрытие. Работы по капитальному ремонту ведутся на правом проезде Хаджибейского моста.
- Одесскому курсанту вручили именную саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании.