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Новости Одессы и Одесской области

В Подольске начальница почты украла у пенсионеров 75 тысяч гривен

В Подольске начальница почты украла у пенсионеров 75 тысяч гривен

Как сообщает сайт Нацполиции в Одесской области, недостачу обнаружели во время ревизии. Выяснилось, что украдены более 64 тыс. гривен для выплаты пенсий и социальной помощи и около 11 тыс. гривен выручки.

Следствие установило, что средства присвоила 34-летняя руководитель почтового отделения.

Начальник Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко рассказал: «Женщина объяснила, что ей срочно были нужны деньги. В настоящее время материальный ущерб она полностью возместила. Действующим законодательством за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Фото: из свободных источников.

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