Работы нет: количество безработных в Одессе за месяц выросло в 2 раза

По официальным данным, к 1 апреля 2020 года количество безработных в Одессе составляло 1830 человек, а уже к 1 мая эта цифра выросла более чем вдвое и составила 4328 человек. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

Всего с начала 2020 года за помощью в поиске работы в Центр занятости обратились 3509 человек. Из них для 157 человек причиной безработицы стало увольнение по сокращению штатов, 1571 – были уволены по соглашению сторон, 602 – уволились по собственному желанию, а 1179 – потеряли работу по другим причинам.

Отмечается, что увеличилось количество незанятых среди водителей, слесарей, электромонтажников, электриков, строителей,поваров, барменов, официантов, продавцов и кассиров.

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