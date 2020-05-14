Курсант Військової академії в Одесі отримав іменну шаблю найкращого закордонного випускника

Про це повідомляє Армія.Інформ.

Курсант третього курсу Військової академії в Одесі Антон Совенко отримав особливу відзнаку — іменну шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті. Нагороду вручив представник командування академії Brigadier James Carr-Smith.

За встановленою традицією два найкращих випускника-іноземця отримують шаблі як нагороду. Перша – справжня, яка надається по закінченню академії всім новоспеченим етнічним англійським офіцерам та вручається іноземному курсанту за поданням командира курсу. Друга, у вигляді ювелірного виробу, за поданням викладацького складу академії. Саме ювелірну копію бойової холодної зброї – офіцерську шаблю, отримав курсант Військової академії (м. Одеса) Антон Савенко. Володарем справжньої шаблі за підсумками 2020 року став іноземний курсант із Республіки Афганістан.

Ювелірна копія шаблі виготовлена у Катарі. Вона прикрашена позолотою та дорогоцінним камінням. На футлярі зроблено гравіювання, де вказано прізвище та ім’я власника шаблі, а також закодоване цифрами найменування курсу підготовки, за яким пройшов навчання іноземний випускник академії.

Наразі курсант Антон Савенко готується до повернення на Батьківщину, де його з нетерпінням чекають не тільки рідні та друзі, а також товариші з Військової академії (м. Одеса). Після повернення в Україну Антон, в зв’язку з карантином, проведе два тижні в обов’язковій ізоляції та нарешті зустрінеться зі своїми однокурсниками, які з нетерпінням чекають свого побратима, який став гордістю не тільки Військової академії (м. Одеса), а всіх Збройних Сил України.

Фото: Армія.Інформ

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