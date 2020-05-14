Работы по строительству эстакады на Трассе здоровья в стадии завершения (фото)

Сейчас основные строительные работы на эстакаде (между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана) завершены. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

В ходе строительства эстакады были возведены подпорные стены от центральной лестницы пляжа «Чайка» в направлении 11-й ст. Б. Фонтана, а также был капитально отремонтирован технологический спуск на пляж.

Сейчас на эстакаде ведутся подготовительные работы для нанесения финишного слоя покрытия из полимербетона и проводятся работы по окрашиванию монолитных железобетонных конструкций эстакады. Окончательно завершить все работы планируют в июне нынешнего года.

Фото: Одесский горсовет.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.