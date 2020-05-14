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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на взятке задержали одного из руководителей таможни (фото)

В Одессе на взятке задержали одного из руководителей таможни (фото)

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Задержание произошло при «получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)». Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

По информации Обозревателя со ссылкой на собственные источники, речь идет о начальнике Одесской таможни Михаиле Грибанове.

Следователи ГБР задержали таможенника во время получения им «очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США». Руководство досудебным расследованием осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, а оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Одесской области. В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также в ГБР заявили, что сейчас проверяется причастность к совершенным преступлениям лиц из руководящего состава Одесской таможни.

Фото: ГБР

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