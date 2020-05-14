fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесская область может остаться без урожая, а фермеров ждет банкротство

Одесская область может остаться без урожая, а фермеров ждет банкротство

Об этом глава Одесской ОГА Максим Куцый пишет на своей странице в Facebook. По его словам засуха катастрофически бьет по урожаю. Масштабы проблемы пугают фермеров. Прошлогодний урожай Одесской области составил 3,7 млн тонн, в этом же ожидают не более 1,2 млн тонн. Ситуация стала настолько критической, что ОГА направила несколько обращений за помощью в Кабмин.

Максим Куцый заявляет, что «Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации – гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года».

Фото: Максим Куцый, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить