Одесская область может остаться без урожая, а фермеров ждет банкротство

Об этом глава Одесской ОГА Максим Куцый пишет на своей странице в Facebook. По его словам засуха катастрофически бьет по урожаю. Масштабы проблемы пугают фермеров. Прошлогодний урожай Одесской области составил 3,7 млн тонн, в этом же ожидают не более 1,2 млн тонн. Ситуация стала настолько критической, что ОГА направила несколько обращений за помощью в Кабмин.

Максим Куцый заявляет, что «Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации – гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года».

Фото: Максим Куцый, Facebook

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