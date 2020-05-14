На мосту через Хаджибейський лиман комунальники почали знімати дорожнє покриття (відео)

Роботи з капітального ремонту ведуться на правому проїзді Хаджибейського мосту.
Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.
– Розпочалися роботи з фрезерування старого дорожнього покриття на мосту через Хаджибейський лиман, розташованого на 445 кілометрі автодороги державного значення М-05 Київ-Одеса, – йдеться у повідомленні.
Розпочалися роботи з фрезерування старого дорожнього покриття на мосту через Хаджибейський лиман, розташованого на 445…
Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Donnerstag, 14. Mai 2020
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